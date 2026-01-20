Утро 19 января в городе Александров Владимирской области навсегда разделило жизнь одной семьи на «до» и «после». В многоквартирном доме на улице Геологов, д. 2, произошел пожар. 20 января стало известно, что скончалась 6-летняя девочка, младшая из сестер, которых спасли пожарные из горящей квартиры. Рассказываем, что удалось выяснить о происшествии. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Мама и две дочкиТревожный звонок в экстренные службы поступил в 09:07. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. По предварительным данным, причиной могло стать замыкание электропроводки — эта версия сейчас проверяется следователями.На место . Огонь, вспыхнув, быстро охватил 18 квадратных метров, отрезав путь к выходу. Самое страшное началось потом — тихое и невидимое. При пожаре выделяется угарный газ, который не имеет запаха и убивает быстро.Мама с дочерьми, девочками 2010 и 2019 года рождения, оказались в смертельной ловушке. Спасатели успели и спасли всех троих. Как рассказали спасатели ГУ МЧС по Владимирской области vlad.aif.ru, девочек вынесли на руках, к этому моменту дети уже потеряли сознание.«Было сильное задымление. В квартире, в подъезде, в квартирах выше, везде был плотный дым. Скорее всего, мама с девочками надышались угарным газом и потеряли ориентацию. Дверь была открыта. Возможно, они пытались выбраться, но у них не получилось», — сообщили пожарные.С балкона третьго этажа спасли женщину с ребенком при помощи другой лестницы — трехколенной. Остальных жильцов дома вывели через подъезд.Всего из дома эвакуировали 13 человек, в том числе 4 детей. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать большего числа жертв.Чуда не произошлоУвы, но сегодня стало известно, что младшая девочка, которой было всего 6 лет, скончалась в больнице. Ее старшая сестра оказалась в реанимации. Состояние девочки тяжелое, и врачи приняли решение перевести ее в московскую клинику. Мать получила ожоги и также находится в тяжелом состоянии.Следственный комитет по Владимирской области процессуальную проверку по факту случившегося. Следователи назначают судебные экспертизы, чтобы точно установить причину пожара, опрашивают свидетелей и изучают обстоятельства происшествия.Следственное управление в своем обращении призывает граждан к безопасности. За словами о «надлежащем состоянии бытовых приборов и проводки» — реальная история, где из-за, возможно, старой или неисправной розетки в доме погиб ребенок. Где мать борется за жизнь в реанимации, а девочка потеряла сестру.что в новогодние каникулы на пожарах погибли люди. Так, 1 января жертвами огня стали два человека. В поселке Берёзка Петушинского района огонь охватил квартиру в многоквартирном доме (площадь возгорания — 40 кв. м). Погибла женщина 1957 г. р. В Киржаче в тот же день пожар в квартире унес жизнь 60‑летнего мужчины.По данным ГУ МЧС России, в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года зарегистрировано 71 техногенное возгорание. Это на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 56 пожаров).