В декабре во Владимире прошла серия новогодних мероприятий «Ёлка во дворе». Для юных владимирцев организовали 38 праздников, в администрации города. Главным сюрпризом для детей стали сладкие подарки — всего вручили около 6 000 комплектов.Особого внимания заслужила «Многонациональная ёлка», которая прошла во Владимире уже в четвертый раз. В этом году ее провели на бульваре художника Иванова.Некоторые праздники стали многолетними традициями. Например, во дворе дома № 12 по улице Северной в 25‑й раз прошла новогодняя елка.В продолжение новогодней темы депутаты учредили спецприз за оригинальную концепцию оформления интерьера.