Во Владимире в четвертый раз прошел кадетский бал, ставший ярким событием в жизни города. В торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню кадета, приняла участие председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова. Она поприветствовала учащихся кадетских классов школы №21 (образовательный центр №6), подчеркнув значимость кадетского движения для воспитания будущего поколения защитников и достойных граждан страны.История кадетства в 21-й школе началась в 2017 году с двух классов — первого и пятого. За прошедшие годы движение выросло в полноценную систему: сегодня кадетские классы сформированы во всех параллелях. Здесь обучаются не только юноши, но и девушки.Особенность такого образования — в гармоничном сочетании строгой дисциплины, основ военной службы и эстетического воспитания. Помимо углубленного изучения истории и математики, кадеты занимаются хореографией, самбо и дзюдо.- Спрос на кадетское образование среди родителей огромный, — отметила директор образовательного центра №6, депутат Законодательного Собрания Екатерина Плышевская. — В этом году мы набрали 36 первоклассников при очень высоком конкурсе. Многие наши родители — кадровые военные, некоторые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, поэтому для детей это вопрос преемственности.Существенную поддержку кадетское образование региона получило благодаря принятому депутатами Законодательного Собрания областного закону.- Мы одними из первых в стране разработали и приняли региональный закон о кадетском образовании, - отметила спикер областного парламента Ольга Хохлова. - Это было крайне важное и своевременное решение. Даже если в будущем не все эти ребята выберут военную профессию, кадетская закалка, дисциплина, верность дружбе и искренний патриотизм останутся с ними на всю жизнь.В образовательном центре уже ощутили реальную пользу от областного закона: получены средства на материально-техническое обеспечение классов, кадеты обеспечены бесплатным двухразовым питанием, также на деньги областного бюджета закуплена новая парадная форма. Среди тех, кто поддержал принятие регионального закона о поддержке кадетского образования, и руководитель Ассоциации ветеранов Владимирской области Руслан Богатов, который в этом году отдал своего сына в 1-й класс школы №21.- Еще на стадии подготовки проекта Ольга Николаевна Хохлова презентовала нам эту инициативу. Я сразу поддержал идею, понимая, насколько важна системная помощь таким классам на государственном уровне, - отметил Руслан Богатов. - Как военнослужащий и участник специальной военной операции, я считаю кадетское образование правильным фундаментом для мужчины. На наше решение отдать сына в кадетский класс повлияло несколько факторов. Прежде всего, это упор на патриотическое воспитание и дисциплину, близкую к военной организации. Ребенок постоянно вовлечен в правильный, созидательный процесс.