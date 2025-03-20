Иностранцы проживали на даче почти три месяца, и владельцы даже не догадывались о их присутствии.

Во Владимирской области, СНТ «Салют» на даче ветерана МВД, бывшего сотрудника охраны Кремлёвского дворца, были незаконно прописаны трое граждан Таджикистана. Семья пенсионера узнала о посторонних жильцах от охранника посёлка, который сообщил о визите полиции, интересующейся зарегистрированными мигрантами.Как выяснилось, иностранцы проживали на даче почти три месяца, и владельцы даже не догадывались о их присутствии.Один из мигрантов был задержан при попытке смены паспорта и признался, что купил российское гражданство за 600 тысяч рублей. Внук пенсионера обратился в МВД с просьбой разобраться в ситуации, так как это может свидетельствовать о более крупной схеме незаконной миграции.