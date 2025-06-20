24 июня на территории Русского дома, расположенного в Варшаве (Польша), пройдет открытие новой планшетной выставки от Музея Победы под названием Парады Победы. 1945.

24 июня на территории Русского дома, расположенного в Варшаве (Польша), пройдет открытие новой планшетной выставки от Музея Победы под названием Парады Победы. 1945."Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года в Москве, стал одним из ярчайших событий, ознаменовавших окончание Великой Отечественной войны. Это событие закрепило торжество справедливости, а также подтвердила мужество и единство всего советского народа, уничтожившего нацизм. Мало кто в курсе, что в 1945 году прошли три дополнительные торжественные парада советских войск, которые состоялись в Берлине и Харбине в честь победы над нацистской Германией и милитаристской Японией. На нашей выставке будут раскрыты малоизвестные факты, интересные и значимые события, связанные с историей этих легендарных шествий," - отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.Новая экспозиция представит Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, два парада в Берлине – 4 мая и 7 сентября, и Парад Победы над Японией, прошедший в китайском городе Харбин 16 сентября. В экспозиции собраны более 50 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы, включая фотографии и документы участников парадов. Среди них такие артефакты, как служебный пропуск для входа на Красную площадь в день Парада Красной армии 24 июня 1945 года, пригласительный билет на прием в честь участников Парада Победы в Большой Кремлевский дворец и программа концерта в Кремле. Многочисленные фотографии демонстрируют подготовку и ход самих парадов, показывают героев, участвовавших в них, и подчеркивают важность этих событий в истории. На изображениях запечатлены марш Красной армии у развалин Рейхстага, советские войны, бросающие немецкие фашистские знамёна у подножия Мавзолея В.И. Ленина, гвардейские минометы Катюша на Параде Победы над Японией в Харбине. Коллекция также включает снимки репетиций шествий, групповые фотографии участников маршей — летчиков, моряков, разведчиков, кинологов и других. Плоскостную экспозицию дополняют воспоминания участников парадов.Более того, с выставкой Музея Победы о легендарных парадах теперь могут познакомиться жители других стран. С 24 июня её открыли в Бишкеке (Киргизия), также выставка была представлена в Анкаре (Турция), Гродно (Республика Беларусь) и Хельсинки (Финляндия).