Восемь из топ-10 фильмов — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями 6+ и 0+.

В новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры, а также на праздничную тематику. Поэтому восемь из топ-10 фильмов — это сказки, мультфильмы и кино с возрастными ограничениями 6+ и 0+.Лидером по просмотрам среди сериалов стала первая премьера 2025 года из линейки Wink Originals — (18+).Первые эпизоды проекта вышли 1 января, и от серии к серии популярность музыкального драмеди только росла — всего его посмотрели уже 2,5 млн зрителей. История нежданной и полной перипетий любви простого военнослужащего Лёхи и богатой наследницы Кати также удостоилась одной из самых высоких оценок среди зрителей Wink.ru — 9,5 (в рейтинге сайта «Кинопоиск» — 8,6 по результатам более 142 тыс. оценок). Композитором сериала стал автор самой популярной песни 2024 года («Поезда») Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры».Половину новогоднего топа сериалов заняли проекты линейки Wink Originals. И уже традиционно в обоих топах уверенно превалируют отечественные проекты.Новогодний топ-10 сериалов(Wink Originals, 18+)(12+)(Wink Originals, 18+)(Wink Originals, 18+)(16+)(Wink Originals, 16+)(16+)(16+)(16+)(Wink Originals, 18+)Новогодний топ-10 кинофильмов(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)(0+)(12+)(6+)(Wink Originals, 18+)(6+)Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru:«Мы рады, что премьеры и проекты Wink.ru стали классным новогодним подарком и раскрасили яркими эмоциями каникулы взрослых и детей. Отметим, что большой популярностью пользуются наши оригинальные сериалы, значит эти истории находят отклик и заставляют сопереживать. Поздравляем создателей сериала "Ландыши. Такая нежная любовь” с высокой оценкой зрителями и растущим количеством просмотров. Видим, как проект завирусился в соцсетях, а значит он затронул важные для сегодняшнего времени вопросы, при этом в стиле современной сказки с большим количеством отличной музыки».Реклама. ПАО ИНН 7707049388.