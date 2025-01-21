54-летнего мастера МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть другого рабочего, который в работах не участвовал. Об

54-летнего мастера МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть другого рабочего, который в работах не участвовал. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. 26 июня прошлого года работники «Водоканала» чистили отстойник на территории организации под руководством обвиняемого. Отстойник нужно было огородить, но мастер за этим не