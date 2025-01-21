Заведующую кафедрой Института архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ признали виновной в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Как мы сообщали ранее, в этом деле

Заведующую кафедрой Института архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ признали виновной в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Как мы сообщали ранее, в этом деле фигурировали три сотрудника университета и их подельник. В 2019-2020 году ВУЗ приобрел у организации под названием «Новые технологии лазерного термоупрочнения» лазерный комплекс за 23 миллиона рублей. Средства на проект были выделены