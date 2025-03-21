Владимирские общественные организации продолжают помогать бойцам, служащим в зоне СВО. В этот раз гуманитарную помощь отправил Союз Армян России, сообщили в мэрии. В мешках – 100

Владимирские общественные организации продолжают помогать бойцам, служащим в зоне СВО. В этот раз гуманитарную помощь отправил Союз Армян России, сообщили в мэрии. В мешках – 100 комплектов нательного белья. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Огромная благодарность всем, кто принимает участие в сборе, такие акции являются доказательством силы и единства многонационального народа нашей страны. Прокомментируйте новость у