Во Владимире приступил к работе VII созыв областной Общественной палаты.Её в третий раз возглавил Анатолий Аннин. Его заместителями были избраны Марина Артамонова и Сергей Бородин. Отмечается, что состав Общественной палаты обновлён на этот раз более чем на 33%.Кроме того, в структуре палаты сформировали десять комиссий по различным профилям — экологии, спорта, контроля гражданского общества.Напомним, Затем выдвинутые двумя ветвями региональной власти представители выбирают ещё 28 членов Общественной палаты Владимирской области.