Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста.
Сегодня начался прием работ на ХI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2025», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах и рассказать о своих победах и достижениях в конкурсной работе.
Основные традиционные номинации конкурса:
▪ «Мои интернет-достижения»;
▪ «Моя общественная интернет-инициатива»;
▪ «Я — интернет-звезда».
Специальные номинации 2025 года:
• «80 лет Победы: живая память о героях» - в номинацию будут приниматься рассказы о том, как с помощью интернет-ресурсов удалось получить информацию о событиях военных лет и сохранить память о родственниках, знакомых, земляках;
• «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)» — специальная номинация для преподавателей, цель которой - предоставить возможность учителям обменяться опытом, методиками, наработками, поделиться своими разработками с коллегами и получить новую интересную информацию для своей работы. Победителей в номинации для преподавателей участники определят сами: в личном кабинете можно будет поддержать одного из коллег, отдав свой голос за его работу.
Этапы проведения конкурса:
• 1 этап: с 21 апреля 2025 года до 15:00 по московскому времени 27 октября 2025 года — прием заявок и регистрация конкурсных работ;
• 2 этап: с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года — рассмотрение работ в четырех основных номинациях конкурсной комиссией и подведение итогов;
• дополнительно с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года на сайте пройдет голосование для определения победителей в специальной номинации для преподавателей «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте , приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Соцфонда, ГК «Солар» и АНО «Цифровая экономика».
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «».
Все работы будут размещены на сайте в разделе «».
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