Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста.

Сегодня начался прием работ на ХI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2025», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «».Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах и рассказать о своих победах и достижениях в конкурсной работе.Основные традиционные номинации конкурса:▪ «Мои интернет-достижения»;▪ «Моя общественная интернет-инициатива»;▪ «Я — интернет-звезда».Специальные номинации 2025 года:• «80 лет Победы: живая память о героях» - в номинацию будут приниматься рассказы о том, как с помощью интернет-ресурсов удалось получить информацию о событиях военных лет и сохранить память о родственниках, знакомых, земляках;• «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)» — специальная номинация для преподавателей, цель которой - предоставить возможность учителям обменяться опытом, методиками, наработками, поделиться своими разработками с коллегами и получить новую интересную информацию для своей работы. Победителей в номинации для преподавателей участники определят сами: в личном кабинете можно будет поддержать одного из коллег, отдав свой голос за его работу.Этапы проведения конкурса:• 1 этап: с 21 апреля 2025 года до 15:00 по московскому времени 27 октября 2025 года — прием заявок и регистрация конкурсных работ;• 2 этап: с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года — рассмотрение работ в четырех основных номинациях конкурсной комиссией и подведение итогов;• дополнительно с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года на сайте пройдет голосование для определения победителей в специальной номинации для преподавателей «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте , приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Соцфонда, ГК «Солар» и АНО «Цифровая экономика».Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «».Все работы будут размещены на сайте в разделе «».Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.