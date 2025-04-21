Об этом сообщили в региональном правительстве.

Во Владимирской области стартовали работы по восстановлению леса в рамках регионального проекта.Как сообщили в правительстве области, этой весной планируется высадить новые деревья на площади 3000 гектаров.Масштабные работы по лесовосстановлению развернулись в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Меленковском и Селивановском районах. На месте вырубок высаживают тысячи молодых сосен и елей. Ожидается, что акция охватит все районы региона.Работы по высадке деревьев начались сразу после схода снежного покрова. Почва для посадки была подготовлена заблаговременно, еще осенью прошлого года. В основном используются сеянцы сосны и ели как с открытой, так и с закрытой корневой системой, что обеспечивает лучшую приживаемость.