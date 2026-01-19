Плазменное облако достигнет Земли в полдень по московскому времени.

Во вторник, 20 января, Землю накроет мощная магнитная буря. По данным мировых обсерваторий, ее сила достигнет уровня G4 — это одно из самых сильных геомагнитных возмущений за последние годы.Накануне на Солнце мощную вспышку класса X1.95. За ней последовал крупный выброс плазмы — облако раскаленного газа устремилось прямо к Земле.На кадрах LASCO видно, как плазменное облако расширяется и движется в сторону нашей планеты. Для сравнения: диаметр Солнца — 1,5 млн км, а облако уже значительно превосходит этот размер.По расчетным моделям, плазменное облако достигнет Земли в полдень по московскому времени. В этот момент начнутся сильные геомагнитные возмущения.Ключевые параметры бури: основной уровень: G4 (очень сильная буря); вероятность достижения максимального уровня G5 — около 10 %.