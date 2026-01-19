Во Владимире полицейские раскрыли кражу на городском катке — подозреваемым оказался ранее судимый 26‑летний местный житель. Ему грозит ответственность по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).В конце декабря прошлого года мужчина пришел на открытый каток в центре Владимира. В раздевалке он заметил черную сумку, оставленную без присмотра. Воспользовавшись моментом, злоумышленник схватил вещи и скрылся.В сумке находились смартфон, картхолдер и пауэрбанк. Общая стоимость похищенного — 20 тысяч рублей.Хозяйка сумки, вернувшись в раздевалку, обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Правоохранители оперативно и задержали его во Владимире.