В Рождество, 7 января, сотрудники Госавтоинспекции Собинского района нашли и спасли рыбака, который заблудился в заснеженном лесу.В дежурную часть отдела МВД России «Собинский» о пропавшем мужчине вблизи поселка Асерхово. Выяснилось, что пропавший — любитель зимней рыбалки. Дежурный мгновенно отреагировал — на место выехал наряд дорожно‑патрульной службы.Полицейские быстро обнаружили автомобиль рыбака, но дальше путь лежал через заснеженный лес. Ситуация осложнялась сильным снегопадом, а также пропажей сигнала мобильного телефона мужчины.Госавтоинспекторы Владислав Засимов и Вадим Баринов не сдались — они прошли по глубокому снегу не менее десяти километров, пытаясь отыскать заблудившегося. Один из местных жителей предоставил полицейским снегоход. И вскоре мужчина был найден.Оказалось, что житель Собинки приехал на рыбалку, припарковал машину и отправился через лес к озеру. Потом решил перейти на лед другого водоема — и в этот момент потерял ориентиры. Все это время он уходил все дальше от начальной точки маршрута.Встретив спасателей, он искренне поблагодарил полицейских за помощь. Убедившись, что с рыбаком все в порядке, госавтоинспекторы довезли его до оставленного автомобиля. Так мужчина благополучно вернулся домой.