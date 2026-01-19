В нашей стране утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, рассчитанную на 2026–2028 годы.Как отметил на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, в данной программе большое значение уделяется формированию условий для здорового долголетия. Сегодня в России складывается целая сеть специальных центров, где граждане могут получить своевременные медицинские консультации о состоянии своего здоровья и возможных заболеваниях.Также программой госгарантий в список диспансеризации включены дополнительные исследования, которые позволяют выявлять риски появления сердечно-сосудистых патологий на ранней стадии.По полису ОМС новые высокотехнологичные методы лечения будут доступны пациентам с онкологией, болезнями почек, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, а также гражданам, нуждающимся в трансплантации органов.Кроме того, программа повысит доступность генетических тестов при проведении ЭКО, что должно поддержать беременность и привести к рождению здоровых детей.«Улучшение возможностей получения людьми качественной медицинской помощи — одна из важных задач нашего государства. На это направлены программы, которые расширяют доступность высококачественной медицины для всех россиян страны, где бы они не проживали», — подчеркнул парламентарий.