Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Владимирской области на катастрофическое состояние дорог. региональное СУ СК должно возбудить уголовное дело и отчитаться о результатах расследования.В интернете массово жалуются на два проблемных участка. Дорога «Судогда – Муром»: асфальтовое покрытие разрушается давно, поверхность испещрена многочисленными ямами. Движение по ней не просто неудобно — опасно. Водители регулярно сталкиваются с поломками автомобилей.Кроме того, федеральная трасса «М7» на отрезке между Владимиром и поселком Боголюбово: здесь ситуация не лучше — аналогичные дефекты покрытия. Жители подчеркивают: несмотря на очевидность проблемы и риски для участников дорожного движения, должных мер по ремонту так и не приняли.Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и итоговых результатах расследования.