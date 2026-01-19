Клетчатка: что это, виды, польза
Клетчатка — одна из главных причин, почему цельные растительные продукты полезны. Употребление достаточного количества клетчатки поможет улучшить пищеварение и снизит риск хронических заболеваний. Главная польза клетчатки
- поддержка работы пищеварительной системы. Многие из этих преимуществ обусловлены кишечной микробиотой — миллионами бактерий, живущих в вашей пищеварительной системе.
Однако не вся клетчатка одинакова. Разные виды оказывают различное воздействие на здоровье.
Какие существуют виды клетчатки?
Неперевариваемые углеводы, содержащиеся в продуктах питания, в совокупности известны как клетчатка. Чаще всего её делят на растворимую и нерастворимую.
- Растворимая клетчатка растворяется в воде и может быть переработана «полезными» бактериями в кишечнике.
- Нерастворимая клетчатка не растворяется в воде.
Более удобным способом классификации клетчатки является разделение на ферментируемую и неферментируемую.
Существует множество типов клетчатки. Некоторые обладают важными полезными свойствами для здоровья, в то время как другие почти бесполезны.
Существует схожести между растворимой и нерастворимой клетчаткой: некоторые виды нерастворимой клетчатки могут быть ферментированы полезными бактериями в кишечнике, а большинство продуктов содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку.
Количество клетчатки, которое следует потреблять, различается в разных странах и зависит от возраста. В настоящее время рекомендуемая суточная норма составляет приблизительно 25–30 граммов или более.
Клетчатка питает «полезные» бактерии в вашем кишечнике
Количество бактерий, живущих в организме человека, превышает число собственных клеток примерно в 10 раз. Бактерии обитают на коже, во рту и в носу, но подавляющее большинство живёт в кишечнике, преимущественно в толстой кишке.
Приблизительно от 500 до 1000 различных видов бактерий насчитывается в вашем кишечнике — около 38 триллионов клеток. Эти кишечные бактерии также называют кишечной флорой.
В этом нет ничего плохого. На самом деле между вами и некоторыми бактериями, живущими в пищеварительной системе, существует взаимовыгодная связь.
Вы предоставляете бактериям пищу, убежище и безопасную среду обитания. Взамен они выполняют функции, которые человеческий организм не может выполнить самостоятельно.
Некоторые виды бактерий имеют решающее значение для различных аспектов вашего здоровья, включая:
- контроль веса
- регулирование уровня сахара в крови
- иммунную функцию
- работу мозга
Какое отношение клетчатка имеет к питанию кишечных бактерий?
Как и любой другой организм, бактерии нуждаются в пище для получения энергии. Большая часть углеводов, белков и жиров всасывается в кровоток ещё до того, как достигает толстого кишечника, оставляя мало пищи для кишечной флоры.
Вот тут-то и пригодится клетчатка. Клетки человека не обладают ферментами для её переваривания, поэтому она попадает в толстый кишечник относительно неизменённой. Однако кишечные бактерии обладают ферментами для расщепления многих видов пищевых волокон.
Это — самая важная причина, по которой (некоторые) пищевые волокна необходимы для здоровья: они питают «хорошие» бактерии в кишечнике, функционируя как пребиотики.
Таким образом, они способствуют росту «хороших» кишечных бактерий, что может оказывать положительное влияние на здоровье.
Полезные бактерии вырабатывают питательные вещества для организма, включая короткоцепочечные жирные кислоты — ацетат, пропионат и бутират. Среди них бутират играет особенно важную роль.