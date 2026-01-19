Во Владимире Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему главе города Дмитрию Наумову. Напомним, сторона обвинения затребовала для чиновника 9 лет лишения свободы.В итоге несколько минут назад судья огласил приговор. Наумова приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Также суд назначил бывшему градоначальнику штраф в 11 миллионов рублей.Перед оглашением приговора в своем последнем слове Дмитрий Наумов сообщил о своем желании заключить контракт с Минобороны и отправится в зону спецоперации.