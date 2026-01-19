На эти цели из областного бюджета направили 947,9 млн рублей.

Во Владимирской области подвели итоги реализации мер социальной поддержки в 2025 году. Благодаря нацпроекту «Семья» и региональным программам помощь получили 16 613 семей. На эти цели из областного бюджета направили 947,9 млн рублей, в областном правительстве.С начала 2025 года в региональную программу повышения рождаемости включили 6 новых мер при федеральной поддержке.По данным Министерства социальной защиты населения, в 2025 году 126 человек получили единовременную выплату 100 тыс. рублей; 509 человек — оформили выплату 300 тыс. рублей при рождении третьего ребёнка; 536 человек — воспользовались 50‑процентной компенсацией обучения; 171 человек — получил выплату на погашение ипотечного кредита; 46 семей — воспользовались услугой «социальной няни».На новые меры поддержки направили 286,4 млн рублей, из них 257 млн — средства федерального бюджета.Кроме того, во Владимирской области продолжают заключать социальные контракты. Они доступны россиянам, постоянно проживающим в регионе, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум (в 2025 году — 17 201 рубль). В прошлом году заключили 1 630 контрактов, в том числе 352 — с многодетными семьями. На это потратили 367 млн рублей, из которых 323,7 млн поступили из федеральной казны.