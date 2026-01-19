Сейчас специалисты выясняют причины всех трех происшествий.

18 января во Владимирской области произошло сразу три серьезных пожара.В 13:11 в Коврове загорелся многоквартирный дом на улице Партизанской, д. 1. Площадь возгорания составила около 12 кв. м. Спасатели эвакуировали 9 человек, погибших нет.На месте работали 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.В этот же день позже в деревне Курганиха сгорел частный дом. В 15:10 поступило сообщение о случившемся. Огонь охватил площадь в 100 кв. м.В 14:10 на 172‑м километре федеральной автодороги М‑7 (территория Владимира) загорелся легковой автомобиль. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации возгорания привлекли 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.Сейчас специалисты выясняют причины всех трех происшествий. О предварительных версиях пока не сообщается.