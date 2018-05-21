Рост происшествий отмечен в Селивановском, Суздальском, Камешковском, Меленковском и Судогодском районах, а также во Владимире.

С начала года на территории Владимирской области произошло около 140 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 14 человек погибли и 130 получили ранения различной степени тяжести. Рост происшествий отмечен в Селивановском, Суздальском, Камешковском, Меленковском и Судогодском районах, а так же в городе Владимир.И с целью снижения аварий подобного рода сегодня в регионе стартовала операция «Пешеход», которая продлится до конца мая. В течении десяти дней сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за водителями и пешеходами, проверят состояние и соответствие стандартам пешеходных переходов, наружного освещения и светофоров в наиболее аварийно-опасных местах.