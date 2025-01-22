Председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова поддержала идею Вячеслава Володина запретить полную продажу вейпов в России. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова поддержала идею Вячеслава Володина запретить полную продажу вейпов в России. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Ольга Хохлова, председатель ЗС Владимирской области (цитата из телеграм-канала) Согласна с обозначенной проблемой. Она становится не контролируемой ни родителями, ни педагогами. Грустно видеть, как подростки по дороге в школу и обратно курят