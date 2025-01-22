Пьяный владимирец устроил три ДТП с четырьмя машинами и скрылся. Задержать лихача помогли очевидцы, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Все произошло вечером 15 января (среда). Мужчина

Пьяный владимирец устроил три ДТП с четырьмя машинами и скрылся. Задержать лихача помогли очевидцы, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Все произошло вечером 15 января (среда). Мужчина на «Грейт Уолл» выехал на Тракторную улицу и влетел в остановившийся на светофоре «Пежо». «Китаец» поехал задним ходом на дорогу с односторонним движением (что было запрещено), где столкнулся