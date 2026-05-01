На днях трудовые бригады завершили комплексную уборку в парке Победы, которая включала очистку территории от мусора, выравнивание почвенного слоя и доставку 60 кубометров чернозема для оформления цветочных клумб.

Владимирский регион не прекращает активную деятельность по восстановлению инфраструктуры и благоустройству своего подшефного города Кировское в Донецкой Народной Республике.На днях трудовые бригады завершили комплексную уборку в парке Победы, которая включала очистку территории от мусора, выравнивание почвенного слоя и доставку 60 кубометров чернозема для оформления цветочных клумб. Согласно планам на текущий год, владимирские специалисты займутся реконструкцией дорожного полотна на улице Театральной, а также капитальным ремонтом кровель Дворца культуры и жилого дома № 6.При этом восстановительные работы в домах № 2 и № 4, а также на улице Пионерской, 14, уже успешно завершены: там старые крыши заменены на новые. Важным этапом социальной поддержки станет полное обновление детского отделения в местном медицинском учреждении. За весь период шефства владимирцы успели модернизировать четыре детских сада, психоневрологический интернат и хореографические классы в Доме детского творчества.Кроме того, в городе уже введена в строй обновленная котельная № 1, завершена замена водопроводных магистралей на улице Шевченко и осуществляется планомерная замена изношенного парка коммунальных машин.