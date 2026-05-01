Мужчина это сделал, чтобы уехать домой, но уснул на трассе.

Прокуратура Юрьев-Польского района передала на судебное рассмотрение материалы дела об угоне транспортного средства. Фигурантом разбирательства стал житель областного центра, которому инкриминируют незаконное завладение чужой машиной. Следствие установило, что юноша совершал турне по городам Владимирской области в компании товарищей, сопровождая поездку употреблением алкоголя.Во время остановки в Юрьев-Польском 17 марта молодой человек отбился от группы и не смог самостоятельно сориентироваться в пространстве.Оказавшись в ночное время без мобильной связи и легальных вариантов вернуться обратно, он решился на совершение преступления. Прогуливаясь по жилому кварталу, владимирец наткнулся на «УАЗ Хантер», двери которого не были заперты, а ключи от которого владелец предусмотрительно оставил под ковриком.Злоумышленник завел внедорожник, однако из-за незнания местности случайно направился в сторону Ярославской области вместо дома.Заметив дорожный указатель и осознав, что едет в противоположном направлении, мужчина припарковался на обочине для ночлега в салоне, где и был обнаружен нарядом ДПС. По информации пресс-службы надзорного органа, подследственный не стал отрицать своей причастности к содеянному и полностью признал вину.Теперь его судьбу решит Юрьев-Польский районный суд; за данный проступок закон предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.