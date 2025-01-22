Программа «Семейная школа первой помощи» скоро начнет действовать в Молодежном центре (Михайловская улица, 24). Первое занятие пройдет 15 февраля, в субботу, с 14:00 до 18:00. В пресс-службе

Программа «Семейная школа первой помощи» скоро начнет действовать в Молодежном центре (Михайловская улица, 24). Первое занятие пройдет 15 февраля, в субботу, с 14:00 до 18:00. В пресс-службе правительства области отметили, что приходить можно и нужно с детьми. В центре уже есть молодежный клуб по интересам, где всех желающих учат основам оказания первой помощи, ориентирования, спасения