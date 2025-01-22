Местный житель возле дома выгуливал собаку. Наблюдая за тем, что нюхает питомец, мужчина заметил нечто, похожее на гранату. Обеспокоенный ковровчанин сфотографировал предмет и скинул в

Местный житель возле дома выгуливал собаку. Наблюдая за тем, что нюхает питомец, мужчина заметил нечто, похожее на гранату. Обеспокоенный ковровчанин сфотографировал предмет и скинул в общедомовой чат. Находку обнаружили в районе улиц Еловой и Лиственной. Об этой истории рассказали наши коллеги из gorodkovrov.ru. Инцидент произошел 15 января. Бдительные жители вызвали полицию. Сотрудники забрали «гранату», оцепили