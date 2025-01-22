Спустя 23 года преступник ответит за убийство. В Гусь-Хрустальном вынесли приговор жителю Карачаево-Черкесской Республики, который зарезал своего друга, пока тот спал. Убийство произошло в

Спустя 23 года преступник ответит за убийство. В Гусь-Хрустальном вынесли приговор жителю Карачаево-Черкесской Республики, который зарезал своего друга, пока тот спал. Убийство произошло в ночь с 11 на 12 марта 2002 года. На тот момент 39-летний злоумышленник временно проживал в Гусь-Хрустальном. Мужчина вошел в квартиру на улице Карла Маркса, где жил его близкий приятель. Последний