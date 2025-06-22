Спортсмен из города Камешково Илья Иудин победил на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров от 15 до 23 лет.

Спортсмен из города Камешково Илья Иудин победил на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров от 15 до 23 лет. Об этом сообщила Минспорта Владимирской области.Состязания проходили в Южно-Сахалинске и собрали свыше 300 участников из 53 субъектов РФ. Несмотря на серьёзную конкуренцию, Илья сумел показать отличный результат, завоевав золото в толчке, серебро в рывке и золото по итогам двоеборья. Отмечается, что в толчке владимирский спортсмен взял 186 кг и установил новый рекорд России.«Поздравляем Илью и весь тренерский штаб в составе Павла Кузнецова, Светланы Титовой и Арсения Спицина», – говорится в сообщении пресс-службы.