29-летнего сотрудника ООО «МОДУЛЬ ФЛЕКС», по вине которого в Кольчугино подросток провалился в вырытую траншею, будут судить. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении
<a href="https://33live.ru/novosti/23-01-2025-semya-podrostka-kotoryj-upal-v-transheyu-v-kolchugino-poluchila-kompensaciyu-v-polmilliona.html" target="_blank">Семья подростка, который упал в траншею в Кольчугино, получила компенсацию в полмиллиона</a> - 29-летнего сотрудника ООО «МОДУЛЬ ФЛЕКС», по вине которого в Кольчугино подросток провалился в вырытую траншею, будут судить. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении
[url=https://33live.ru/novosti/23-01-2025-semya-podrostka-kotoryj-upal-v-transheyu-v-kolchugino-poluchila-kompensaciyu-v-polmilliona.html]Семья подростка, который упал в траншею в Кольчугино, получила компенсацию в полмиллиона[/url] - 29-летнего сотрудника ООО «МОДУЛЬ ФЛЕКС», по вине которого в Кольчугино подросток провалился в вырытую траншею, будут судить. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении