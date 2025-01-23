29-летнего сотрудника ООО «МОДУЛЬ ФЛЕКС», по вине которого в Кольчугино подросток провалился в вырытую траншею, будут судить. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении

29-летнего сотрудника ООО «МОДУЛЬ ФЛЕКС», по вине которого в Кольчугино подросток провалился в вырытую траншею, будут судить. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. Мы ранее рассказывали об этой истории. Обвиняемый вступил в должность прораба