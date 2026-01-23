В Муроме прокуратура борется за права инвалида II группы, которую соседка обманом заставила взять кредит на 490 тысяч рублей. Женщина думала, что вкладывает деньги в «инвестиции», а в итоге оказалась должником банка.В феврале 2025 года соседка по подъезду предложила жительнице Мурома «заработать на инвестициях». Сумма входа — всего 10 тысяч рублей, что показалось женщине приемлемым, учитывая ее скромный доход.Доверясь соседке, потерпевшая передала ей свою банковскую карту и отдала мобильный телефон. Соседка провела на телефоне какие‑то операции и ушла, так и не выплатив обещанного вознаграждения.На следующий день женщина начала получать SMS от банка: на ее имя оформили кредит в 490 тысяч рублей под 36,6 % годовых. Посетив отделение, она убедилась: договор подписан, деньги перечислены.Оказалось, соседка перевела полученные средства неизвестному лицу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Чтобы защитить права пострадавшей, в Муромский городской суд иск о признании кредитного договора недействительным.