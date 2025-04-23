Медики Пигановского центра провели операцию 12-летнему мальчику, который серьезно повредил колено во время тренировок по мотокроссу. Ребенка мучила сильная боль. Историю спасения

Медики Пигановского центра провели операцию 12-летнему мальчику, который серьезно повредил колено во время тренировок по мотокроссу. Ребенка мучила сильная боль. Историю спасения рассказали в пресс-службе Минздрава области. Маленького пациента сначала привезли в ОДКБ. Выяснилось, что сломана большеберцовая кость – откололся кусок хряща, который не давал суставу работать. После этого мальчика передали специалистам Областного центра спецмедпомощи.