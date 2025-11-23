Они расположены в Александровском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Камешковском, Юрьев-Польском районах и округе Муром.

В Владимирской области нашли 86 гектаров для жилой застройки. Региональное управление Росреестра сообщило о том, что на заседании оперштаба службы рассмотрели и включили в перечень территорий с соответствующим потенциалом в Александровском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Камешковском, Юрьев-Польском районах и округе Муром.В список на 1 ноября включено более 1,4 тысячи земельных участков площадью свыше 1,8 тысячи гектаров, под жилую застройку задействовано 508 территорий на площади около 202 гектаров.Напомним, что .