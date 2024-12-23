Сейчас мальчик находится в Муромской районной детской больнице в состоянии средней тяжести.

В Муроме Владимирской области 20 декабря произошел несчастный случай с 14-летним подростком, который пострадал от взрыва петарды. По информации, юноша и его друзья купили четыре петарды на тысячу рублей и отправились запускать их в парк. Одна из петард взорвалась в руках одного из подростков, в результате чего пострадавшего доставили в больницу с травмами кистей рук и ожогом глаза.Как подтвердили в минздраве Владимирской области, сейчас мальчик находится в Муромской районной детской больнице в состоянии средней тяжести, но его зрение не пострадало. Врачи уверены, что он сможет встретить Новый год дома.Стоит отметить, что продажа пиротехники лицам младше 16 лет запрещена.