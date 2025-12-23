Работы шли с серьезными задержками.

В Муроме завершили благоустройство территории у городского пруда на улице Московской — после того, как в дело . Работы шли с серьезными задержками, но теперь зоны отдыха почти готовы к приему посетителей.В марте текущего года МБУ «Благоустройство» заключило контракт с ООО «Дорожник‑2» на комплексное обустройство четырех функциональных зон у пруда. Стоимость проекта — более 25 млн рублей.По плану до 1 ноября подрядчик должен был заасфальтировать все необходимые участки, установить малые архитектурные формы, провести освещение, обустроить зону отдыха, детскую площадку, прогулочную зону с качелями и маршруты пешеходных потоков.К назначенному сроку (1 ноября) работы так и не завершили. На объекте не закончили асфальтирование, не установили малые архитектурные формы, не смонтировали освещение.Муромская городская прокуратура провела проверку. После выявления нарушений прокуроры внесли представление руководителю ООО «Дорожник‑2» и добились активизации работ.На сегодняшний день строительно‑монтажные работы фактически завершены. Идет процедура приемки результатов: специалисты проверяют, насколько качественно подрядчик выполнил обязательства.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .