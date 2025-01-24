Стоило ли так рисковать? Улов небольшой, а незаконная рыбалка привела к уголовному делу. Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД на транспорте поймали рыбака, который с помощью сети

Стоило ли так рисковать? Улов небольшой, а незаконная рыбалка привела к уголовному делу. Сотрудники Владимирского линейного отдела МВД на транспорте поймали рыбака, который с помощью сети ловил речных обитателей на территории заказника. 61-летнего жителя Муромского района задержали в акватории Оки в Нижегородской области. Мужчина с помощью тепловизора ловил рыбу сетью, а это запрещенное орудие лова.