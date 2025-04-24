Бывшего замглавы администрации сельского поселения Першинское будут судить за халатность. По мнению Следкома области, чиновник виноват в том, что на движущуюся машину упало дерево. Ствол

Бывшего замглавы администрации сельского поселения Першинское будут судить за халатность. По мнению Следкома области, чиновник виноват в том, что на движущуюся машину упало дерево. Ствол пробил автомобиль и сломал женщине позвоночник. Этот жуткий случай произошел в ноябре 2021 года. Автоледи ехала по дороге от поселка Мирный в сторону Барсово. Внезапно старая ель упала прямо на