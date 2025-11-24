После вмешательства прокурора работа была активизирована.

Проведенная Муромской городской прокуратурой проверка выявила нарушения при выполнении мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни». Контракты на сумму более 166 млн рублей были заключены между муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» и организацией ООО «Дорожник-2».Подрядчик должен был привести в порядок привокзальную площадь с прилегающей территорией и памятником имени Н.Ф.Гастелло, а также благоустроить территории четырех функциональных зон пруда на ул. Московская.В ходе проверки выяснилось, что не выполнено полное асфальтовое покрытие и мощение предусмотренных зон. Отсутствуют необходимые малые архитектурные формы. Нет установленного освещения, в прокуратуре.Для устранения нарушений было принято решение внести представление руководителю подрядной организации ООО «Дорожник-2». После вмешательства прокурора работа была активизирована, однако завершение запланированных мероприятий остается под контролем городской прокуратуры.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .