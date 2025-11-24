Ей удалось похитить почти 250 тысяч рублей у девяти человек.

В Муроме Владимирской области вынесен приговор бывшей сотруднице предприятия, которая обманом присваивала премии своих подчиненных. Как рассказали в СУ СК РФ, женщина, работая старшим мастером, с марта 2022 по декабрь 2024 года систематически вводила в заблуждение работников. Она либо заявляла о переплате премий, требуя вернуть «лишнее», либо собирала деньги в фиктивный «фонд для нужд производства».Таким образом ей удалось похитить почти 250 тысяч рублей у девяти человек. Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб.Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.