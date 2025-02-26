Муромская прокуратура проверила городские очистные сооружения. Надзорное ведомство выявило различные нарушения, в том числе те, которые могут привести к короткому замыканию и аварии. Так, в

Муромская прокуратура проверила городские очистные сооружения. Надзорное ведомство выявило различные нарушения, в том числе те, которые могут привести к короткому замыканию и аварии. Так, в насосной станции №25 двигатель насоса, который перекачивает сточные воды, подключен небезопасным способом путем скруток. В здании блока фильтров задвижки подачи неочищенной воды обнаружены утечки. Также дефекты обнаружили в крыше и