Подросток принял присягу террористической организации.

Во Владимирской области силовики задержали 16-летнего диверсанта. Он действовал по заданию куратора и готовился к теракту. Подросток приехал в регион из Москвы. Подробности — в материале .Предатель за 9 тысячПарень принял присягу Русского добровольческого корпуса* (внесен в список террористических организаций, запрещенных в РФ) в феврале 2025 года. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Владимирской области.По версии следователей, подросток сам нашел контакт с координатором редикальной проукраинской организации. В итоге его завербовали. Затем молодой человек приехал в Петушинский район из Москвы, он живет в столице.Он получил поручение от представителя террористической организации снять на видео один из объектов транспортной инфраструктуры — платный участок федеральной трассы М-12. За это парень получил девять тысяч рублей.«В настоящее время несовершеннолетнему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СК он заключен под стражу», — указали в СУ СКР по Владимирской области.Грозит реальный срокСиловики указали, что при задержании молодой человек признал вину. Он хотел начать подготовку к теракту.Уголовное дело возбудили по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Парень уже достиг возраста ответственности по Уголовному кодексу РФ. Теперь ему грозит реальный срок.Напомним, что жителя Мурома во Владимирской области . На протяжении нескольких лет 51-летний мужчина распространял фейки об армии России в социальных сетях. Его заключили под стражу.