Девятиклассник Михаил Желандинов из вязниковской школы №9 стал призером четырех областных олимпиад: по математике, физике, информатике и экономике. Кстати, по итогам олимпиады по экономике

Девятиклассник Михаил Желандинов из вязниковской школы №9 стал призером четырех областных олимпиад: по математике, физике, информатике и экономике. Кстати, по итогам олимпиады по экономике школьник возглавил областной рейтинг. Это настоящий рекорд, отмечают в пресс-службе правительства региона. Михаил не только много времени посвящает учебе, но и активно участвует в жизни родной школы: ведет концерты и состоит