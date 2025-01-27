Чиновнику было 54 года.

Во Владимирской области умер глава администрации муниципального образования Горкинское Михаил Диндяев. Мужчине было 54 года. Об его смерти сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.Михаил Диндяев, уроженец поселка Горка, всю свою жизнь посвятил родному краю. Он преподавал физкультуру в Горкинской средней школе и с 2003 года возглавлял администрацию района, внося значительный вклад в развитие детско-юношеского спорта и поддержку сельских клубов.За свои заслуги был награжден медалью «За вклад в развитие местного самоуправления» и благодарностью губернатора Владимирской области.