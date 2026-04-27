Снег с дождем вызвал локальные отключения электроэнергии. Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье — Владимирэнерго» оперативно ликвидируют повреждения в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Киржачском, Муромском, Петушинском, Селивановском и Собинском округах.На 27–28 апреля прогноз неблагоприятный, к реагированию готовы 42 бригады — 188 энергетиков, 91 единица спецтехники и резервные источники суммарной мощностью 3,15 МВт.Работает оперативный штаб, ведется постоянный мониторинг метеообстановки и состояния сетей.Энергетики просят не оставлять под проводами машины и стройматериалы, не подходить к оборванным или провисшим проводам и незамедлительно сообщать о таких случаях.