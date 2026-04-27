В областном центре открылась Окружная школа волонтеров культуры. Участников приветствовала министр молодежной политики Елена Янина.Министр отметила важность сохранения и восстановления наследия и выразила надежду, что идеи и энергия молодых людей придадут новый импульс культурному движению в ЦФО и в стране.В программе — лекции по правовому сопровождению работы с наследием, сбор локальных историй и работа с памятью мест, практика на площадке храма Всех Святых (объект регионального значения) и этноэкспедиция в Судогодский округ с записью фольклора.Руководитель движения Милена Богданова подчеркнула, что цель школы — не только обучить, но и пробудить личную ответственность за будущее культуры.