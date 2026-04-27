Миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю. Сервис SuperJob решил выяснить, как к такой идее относятся жители Владимира. Подавляющее большинство выступило против. Лишь 19% опрошенных согласились трудиться шесть дней, если суббота будет оплачена по обычной ставке. 68% ответили категорическим отказом. Мужчины оказались лояльнее: 26% из них готовы на шестидневку, среди женщин таких только 12%.