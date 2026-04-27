Ученики старших классов получили советы по выбору вуза и колледжа.

26 апреля Областная библиотека приняла школьников 8–10 классов и их родителей на ежегодный «Форум актуальных профессий 2026».Мероприятие прошло в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства и предложило практические ориентиры для планирования карьеры.На площадке провели тренинги по профориентации, выбору колледжа и вуза, а также по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.Представители вузов и колледжей ответили на вопросы учащихся, а работодатели рассказали о вариантах летней подработки.Организаторы благодарят участников и надеются, что новые знания и контакты помогут ребятам сделать осознанный выбор.