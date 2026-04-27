Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

Прокурор Юрьева‑Польского утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением.Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.По версии следствия, вечером 15 декабря прошлого года нетрезвый мужчина в ходе бытового конфликта применил силу к супруге.Его 13‑летний сын, находившийся в доме, попытался остановить отца, но также был избит.Подростку нанесены телесные повреждения головы, шеи и рук. Ему потребовалась медицинская помощь.