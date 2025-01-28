Лидером по числу новых случаев стал Муромский район с 24 заболевшими.

Во Владимирской области на прошлой неделе зафиксировали 102 случая COVID-19, что на 23,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Лидером по числу новых случаев стал Муромский район с 24 заболевшими. В Ковровском районе и городе Владимир зарегистрировано по 20 случаев, в Гусь-Хрустальном – 15, а в Юрьев-Польском – 9. Также случаи были выявлены в Вязниковском и Суздальском районах (по трое), Гороховецком и Камешковском (по двое), а также в нескольких других муниципалитетах, где зафиксированы единичные случаи.Напомним, ранее мы писали, что